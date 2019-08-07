40-летняя Ани Лорак ошарашила поклонников своей фигурой (фото)

Поклонники засыпали звезду комплиментами по поводу ее роскошной фигуры.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак восхитила фанатов новыми фото, на которых "засветила" рельефный пресс и подтянутые ножки.

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Снимок появился на странице артистки в Instagram. "Спасибо за тепло" – написала украинка в посте, который сопроводила хештегами "лучшие" и "Сочи".

На первом фото с выступления в российском Сочи Лорак позирует в черном топе, обнажающем ее идеальный животик, и обтягивающих блестящих лосинах. На втором кадре поп-дива предстала в золотистом платье с разрезом до бедра. Оно идеально подчеркнуло сочную грудь певицы и стройные ножки.

Внимание подписчиков привлек рельефный пресс Ани Лорак. Поклонники засыпали звезду комплиментами по поводу ее роскошной фигуры и лайками.

Ранее Ани Лорак записала на своей странице в Instagram в stories обращение к фанам, появившись в кадре в весьма непривычном образе.