$1 миллион в день: известную голливудскую актрису позвали сыграть в "Брате-3"

Создатель картины пояснил, что уже отправил артистке сценарий первых двух частей картины.

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что предложил американской актрисе Дженнифер Энистон сыграть одну из ролей в так называемом продолжении культового фильма Алексея Балабанова «Брат».

Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Создатель картины пояснил, что уже отправил артистке сценарий первых двух частей картины.

«Актрисе понравились и роль, и фильм. Она призналась, что любит Россию. Сейчас у нас вопрос в деньгах. Дженнифер зарядила очень большую сумму - один миллион долларов за один съемочный день. Это весь наш бюджет», - рассказал он.

Читайте такжеВ "продолжении" культового фильма "Брат" сыграет Микки Рурк

Барецкий добавил, что съемки с голливудской знаменитостью можно завершить в течение одного дня, поэтому в настоящее время он обсуждает этот вопрос с инвесторами.

Кроме того, шоумен заявил, что костюмы для некоторых персонажей «Брата-3» сошьет дизайнер Гоша Рубчинский.

Как сообщал УНИАН, одиозный российский музыкант Стас Барецкий заявил, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет "продолжением" культовых картин Алексея Балабанова.

Напомним, криминальная драма «Брат» режиссёра Алексея Балабанова вышла на экраны в 1997 году. Главную роль в ней исполнил Сергей Бодров. Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля «Кинотавр» (1997) как лучший актёр и лучший режиссёр.

В 2000 вышла вторая часть картины, которую также тепло встретили критики и зрители.

В 2015 году в Украине запретили публичный показ фильма "Брат-2". В Госкино заявили, что фильм содержит "сцены, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку".