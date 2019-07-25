Настя Каменских снялась в ванной почти голая (фото)
Наверняка вам интересно, как проходит мой день. Сейчас расскажу 😉 Я человек тайм-менеджмента и не люблю терять время, поэтому у меня все расписано📝 Я придерживаюсь графика, благодаря которому все успеваю и иду к своим целям в рамках челленджа #обіцяюзаліто 😍 Люблю просыпаться в 6 утра и начинать день со спорта: если я дома, то иду на тренировку или пробежку, а если на гастролях – занимаюсь в спортзале гостиницы💪 Говорят, что заниматься спортом лучше всего утром из-за гормонов, которые выделяются в организме. В работу я включаюсь сразу же после тренировки. День получается очень активным и насыщенным. Но самое главное — раньше встал — больше успел! Питаюсь тоже по четкому графику🥗 Если у меня нет поздних концертов, ложусь спать около 10-11 вечера, ведь давно доказано, что самые ценные часы сна с 10 до 4 утра! А у вас есть распорядок дня, которого вы придерживаетесь? 😊 Поверьте, график поможет расставить приоритеты и достичь целей, которые вы поставили в рамках челленджа #обіцяюзаліто быстрее. Не забывайте, что среди всех участников o.b.® разыгрывают подарки! А чтобы поучаствовать в розыгрыше напишите в посте смелые цели с хэштегом #обіцяюзаліто, добавьте эмоджи👌🏻 в пост, тегните и подпишитесь на @ob_do_promo_ua
Украинская певица Настя Каменских, известная своей любовью к провокационным фотографиям, опуликовала очередной откровенный снимок. Певица снялась в ванной в одном нижнем белье.
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Фото размещено в ее Instagram.
Каменских позирует на снимке в белом бюстгалтере и трусиках и с зубной щеткой. Под фото она рассказала освоем распорядке дня. По словам певицы, она любит вставть в 6 утра и заниматься спортом. После этого певица сразу едет на работу. При этом пищу она принимает также строго по часам.
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