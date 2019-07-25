Настя Каменских снялась в ванной почти голая (фото)

Каменских позирует на снимке в белом бюстгалтере и трусиках и с зубной щеткой.

Украинская певица Настя Каменских, известная своей любовью к провокационным фотографиям, опуликовала очередной откровенный снимок. Певица снялась в ванной в одном нижнем белье.

Читайте также"Горячо": MARUV в купальнике эротично облилась водой на сцене (фото)

Фото размещено в ее Instagram.

Каменских позирует на снимке в белом бюстгалтере и трусиках и с зубной щеткой. Под фото она рассказала освоем распорядке дня. По словам певицы, она любит вставть в 6 утра и заниматься спортом. После этого певица сразу едет на работу. При этом пищу она принимает также строго по часам.

Как сообщал УНИАН, MARUV с рогами и в "леопарде" завела публику на концерте в Москве.