Аллу Пугачеву и Галкина засняли в момент нежности (фото)

Примадонне очень идет новая прическа с челкой.

В Юрмале прошла церемония закрытия фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле. Концертный зал "Дзинтари" посетили и звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева.

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Пара "Пугалкиных", как ее называют фаны, привлекла к себе много внимания. Дело в том, что Примадонна выбрала для выхода в свет довольно молодежный "лук" - мини-шорты и кеды.

Снимки с Пугачевой и Галкиным в Юрмале опубликованы в фан-группе артистки. На фото видно, как муж певицы нежно ее приобнял и прислонился к ней. В кадре супруги выглядят счастливыми.

Ранее в сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой. 70-летняя артистка старается молодиться, но ей это не всегда удается.