В сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой

70-летняя артистка старается молодиться, но ей это не всегда удается.

Известная певица Алла Пугачева в последнее время часто радует своих поклонников разнообразными фото.

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В этот раз Примадонна немного встревожила своим видом, появившись в кадре уставшей. Соответствующий снимок опубликован на фан-странице Аллы Борисовны в Instagram.

В кадре артистка предстала в нежно-голубой кофте и теплом вязаном сером свитере поверх нее. Дополнила образ звезда серой кепкой. На фото Пугачева выглядит похудевшей и уставшей.

Ранее сеть взбудоражило селфи певицы Аллы Пугачевой, на котором она предстает в очках и с насыщенной красной помадой.