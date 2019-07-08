цей матеріал доступний українською

В сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой

11:24, 08 июля 2019
Звезды
1241 0
Видно, что Пугачева заметно похудела / instagram.com

Читайте такжеАлла Пугачева впервые вышла в свет после скандала (фото, видео)

В этот раз Примадонна немного встревожила своим видом, появившись в кадре уставшей. Соответствующий снимок опубликован на фан-странице Аллы Борисовны в Instagram.

В кадре артистка предстала в нежно-голубой кофте и теплом вязаном сером свитере поверх нее. Дополнила образ звезда серой кепкой. На фото Пугачева выглядит похудевшей и уставшей.

Ранее сеть взбудоражило селфи певицы Аллы Пугачевой, на котором она предстает в очках и с насыщенной красной помадой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Алла Пугачева