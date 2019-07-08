В сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой
11:24, 08 июля 2019Звезды
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70-летняя артистка старается молодиться, но ей это не всегда удается.
Видно, что Пугачева заметно похудела / instagram.com
Известная певица Алла Пугачева в последнее время часто радует своих поклонников разнообразными фото.
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В этот раз Примадонна немного встревожила своим видом, появившись в кадре уставшей. Соответствующий снимок опубликован на фан-странице Аллы Борисовны в Instagram.
В кадре артистка предстала в нежно-голубой кофте и теплом вязаном сером свитере поверх нее. Дополнила образ звезда серой кепкой. На фото Пугачева выглядит похудевшей и уставшей.
Ранее сеть взбудоражило селфи певицы Аллы Пугачевой, на котором она предстает в очках и с насыщенной красной помадой.
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