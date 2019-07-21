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Анджелина Джоли подтвердила, что снимется в новом фильме Marvel

15:05, 21 июля 2019
Звезды
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Анджелина Джоли / REUTERS

44-летняя звезда появилась на панели картины "Вечные" на фестивале Comic Con Сан-Диего вместе со своими коллегами по фильму Брайаном Тайри Генри, Ричардом Мэдденом и Сальмой Хайек, которая также подтвердила свое участие в съемках.  

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"Я так рада быть здесь! Быть частью Вселенной Marvel, это означает быть вечным, это означает быть семьей. Мы все читали сценарий, теперь мы знаем, в чем заключается наша задача, поэтому мы будем работать долго и упорно", - сказала со сцены Джоли, которая имела довольно счастливый вид, пишет ТСН.

На пресс-конференции актриса появилась в элегантном черном платье длины миди и в классических лодочках.

Уточняется, что в картине  Джоли сыграет Тену. Фильм расскажет о расе суперлюдей, которым предстоит защищать Землю от разрушителей.

Отметим, премьера "Вечных", режиссером которых стала китаянка Хлоя Джао, запланирована на ноябрь 2020 года.

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Теги: #Анджелина Джоли#фильм Marvel