"Почти голая": Настя Каменских разозлила сеть откровенным фото

В кадре видны прелести исполнительницы.

Украинская поп-певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, взволновала сеть откровенным фото.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок со съемок клипа "Константа" своего мужа Потапа. В видеоработе Каменских позировала на кровати в полупрозрачном белье и чулках. В кадре видна пышная грудь звезды.

"Скоро будет порнозвездой", "Настя, так может, уже без белья!?", "Давай уже голой, и так почти голая, то там уже осталось снять", "Осталось внутренние органы показать", "Пошло!", - разгромили снимок певицы в сети.

Ранее популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева произвела фурор в сети новыми снимками.