"Почти голая": Настя Каменских разозлила сеть откровенным фото
11:04, 15 июля 2019Звезды
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В кадре видны прелести исполнительницы.
Каменских позирует на камеру в сексуальном наряде / instagram.com/kamenskux
Украинская поп-певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, взволновала сеть откровенным фото.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок со съемок клипа "Константа" своего мужа Потапа. В видеоработе Каменских позировала на кровати в полупрозрачном белье и чулках. В кадре видна пышная грудь звезды.
"Скоро будет порнозвездой", "Настя, так может, уже без белья!?", "Давай уже голой, и так почти голая, то там уже осталось снять", "Осталось внутренние органы показать", "Пошло!", - разгромили снимок певицы в сети.
Ранее популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева произвела фурор в сети новыми снимками.
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