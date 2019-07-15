Надя Дорофеева похвасталась сексуальными фото

На снимках можно оценить роскошную фигуру Дорофеевой.

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева произвела фурор в сети новыми снимками.

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На своей странице в Instagram 29-летняя артистка опубликовала фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в белом ретро-купальнике. На снимках можно оценить роскошную фигуру Дорофеевой.

Также в посте звезда пожаловалась на погоду: "Лето, ну неее, мы так не договаривались. Верни вот это вот - "блин, как жарко".

Поклонники Дорофеевой забросали ее комплиментами: "Невероятная", "Красотка", "Такая сексуальная", "Очень красивая!".

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, которая в последнее время "пропала" из сети, порадовала фанов новым фото из Лос-Анджелеса.