Надя Дорофеева похвасталась сексуальными фото
08:53, 15 июля 2019Звезды
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На снимках можно оценить роскошную фигуру Дорофеевой.
Дорофеева восхитила новым образом / instagram.com/nadyadorofeeva
Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева произвела фурор в сети новыми снимками.
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На своей странице в Instagram 29-летняя артистка опубликовала фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в белом ретро-купальнике. На снимках можно оценить роскошную фигуру Дорофеевой.
Также в посте звезда пожаловалась на погоду: "Лето, ну неее, мы так не договаривались. Верни вот это вот - "блин, как жарко".
Поклонники Дорофеевой забросали ее комплиментами: "Невероятная", "Красотка", "Такая сексуальная", "Очень красивая!".
Дорофеева восхитила новым образом / instagram.com/nadyadorofeeva
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, которая в последнее время "пропала" из сети, порадовала фанов новым фото из Лос-Анджелеса.
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