Загорелая Ани Лорак "вернулась" в Instagram на фоне слухов о новом любовнике (фото)

Исполнительница предстала в стильном "луке", видно, что она сильно загорела.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак, которая в последнее время "пропала" из сети, порадовала фанов новым фото из Лос-Анджелеса.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует на лестнице в модных джинсах, белой майке и массивных черных кроссовках.

В кадре Ани Лорак собрала волосы в хвост и спрятала глаза за солнцезащитными очками. На фотографии певица выглядит отдохнувшей и загорелой.

Отметим, за сразу же после публикации пост поп-звезды собрал множество лайков и комментариев. Многие фаны пишут, что новая влюбленности пошла на пользу Лорак.

Напомним, недавно в СМИ просочилась информация, что избранником Ани Лорак стал 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. В последнее время пару неоднократно видели вместе и парень сопровождал Ани на репетициях. Сама Лорак подтвердила роман с Егором. В своем Instagram певица опубликовала нежное совместное фото с возлюбленным.