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Загорелая Ани Лорак "вернулась" в Instagram на фоне слухов о новом любовнике (фото)

08:18, 15 июля 2019
Звезды
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Лорак позировала в стиле casual / instagram.com/anilorak

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак, которая в последнее время "пропала" из сети, порадовала фанов новым фото из Лос-Анджелеса.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует на лестнице в модных джинсах, белой майке и массивных черных кроссовках. 

В кадре Ани Лорак собрала волосы в хвост и спрятала глаза за солнцезащитными очками.  На фотографии певица выглядит отдохнувшей и загорелой.

Отметим, за сразу же после публикации пост поп-звезды собрал множество лайков и комментариев. Многие фаны пишут, что новая влюбленности пошла на пользу Лорак.

Напомним, недавно в СМИ просочилась информация, что избранником Ани Лорак стал 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. В последнее время пару неоднократно видели вместе и парень сопровождал Ани на репетициях. Сама Лорак подтвердила роман с Егором. В своем Instagram певица опубликовала нежное совместное фото с возлюбленным.

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Теги: #фото#Ани Лорак