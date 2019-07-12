Леся Никитюк в дерзком мини показала яркое фото

Телезвезда позировала на фоне подсолнухов.

Известная украинская телеведущая и самая скандальная экс-участница проекта "Танцы со звездами" Леся Никитюк похвасталась эффектным и красочным кадром.

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Телезвезда позировала среди подсолнухов в белом мини-платье с оголенными плечами и с длинными рукавами. Никитюк в кадре предстала в солнцезащитных очках, она кокетливо прикасается рукой к распущенным волосам и улыбается.

"Традишинал фото фром Одесская трасса", - прокомментировала фото ведущая.

В комментариях многие начали писать, что сегодня ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился похожим фото:

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками сексуальным снимком, на котором она позирует в коротком белом топе без белья.