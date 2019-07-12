Тина Кароль показала пышную грудь в коротком топе без белья (фото)

Исполнительница продемонстрировала идеальную фигуру.

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками сексуальным снимком.

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Так, на своей странице в Instagram артистка сфотографировалась в коротком белом топе на голое тело. Поп-звезда выбрала наряд с глубоким декольте.

Кадр с Тиной Кароль получился очень сексуальным: она обнажила для фото сочную грудь и подтянутый животик. Дополнила шикарный образ певица нюдовым макияжем и распущенными прямыми волосами.

Ранее Тина Кароль восхитила поклонников интересным снимком, на котором она позирует в стильном наряде и без бюстгальтера.