Лобода крупным планом показала пышную грудь (фото)

Певица опубликовала в своем Instagram фото, на котором она сидит в одном лифчике.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и активно выступает в России, порадовала фанатов откровенным снимком.

Лобода опубликовала в своем Instagram фото, на котором она сидит в одном лифчике, вывалив пышную грудь.

"Читаю. Думаю, подбросить ли ещё дровишек?", - подписала фото певица, вероятно, намекая на недавний скандал с известной блогершей.

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Как сообщал УНИАН, Лобода опубликовала фото, на котором якобы она стоит на голове на пирсе.

Оказалось, что певица украла фото у известной блогерши Nude Yoga Girl, у которой более 900 тысяч подписчиков. Девушка возмутилась, мол зачем известная певица украла у нее фото, еще и отфотошопив его (блогерша поддерживает идею бодипозитива и выступает против изменения пропорций тела на фото). На это Лобода ответила, что она не утверждала, что на фото именно она. При этом автор фотографии нигде в посте указан не был.

В конце концов, Instagram удалил пост певицы за нарушение авторских прав.