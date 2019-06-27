Светлана Лобода показала пикантное фото

У исполнительницы — идеальная фигура, несмотря на то, что она — мама двоих детей.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала идеальную фигуру, показав фото с отдыха.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем артистка позирует на фоне гор, моря и пришвартованных яхт и лодок.

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"Суперзвезда" предстала в пикантном наряде – бюстгальтере, подчеркнувшем ее пышную грудь, свободных широких штанах и белом пиджаке оверсайз. Дополнила образ Лобода трендовыми шлепанцами с пушком.

Свой аутфит артистка дополнила массивными украшениями на шее и модными солнцезащитными очками.

"Как же я люблю отдыхать, оказывается. А ты?" - спросила она фанов, но ответ на вопрос, кажется, и так очевиден.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак показала поклонникам новый сексуальный образ, очевидно, со съемок клипа на песню "Я в любви".