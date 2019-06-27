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Светлана Лобода показала пикантное фото

06:27, 27 июня 2019
Звезды
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Лобода прекрасно выглядит / фото instagram.com/lobodaofficial

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем артистка позирует на фоне гор, моря и пришвартованных яхт и лодок.

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"Суперзвезда" предстала в пикантном наряде – бюстгальтере, подчеркнувшем ее пышную грудь, свободных широких штанах и белом пиджаке оверсайз. Дополнила образ Лобода трендовыми шлепанцами с пушком. 

Свой аутфит артистка дополнила массивными украшениями на шее и модными солнцезащитными очками.

"Как же я люблю отдыхать, оказывается. А ты?" - спросила она фанов, но ответ на вопрос, кажется, и так очевиден.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак показала поклонникам новый сексуальный образ, очевидно, со съемок клипа на песню "Я в любви".

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Теги: #фото#Светлана Лобода