Ани Лорак оголила сочную грудь в кадре (фото)

Исполнительница выбрала нежный образ, но все равно добавила в него "изюминку".

Опальная украинская певица Ани Лорак показала поклонникам новый сексуальный образ, очевидно, со съемок клипа на песню "Я в любви".

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На опубликованном в Instagram кадре артистка позирует в бежевом длинном платье с глубоким декольте, оголяющим ее сочную грудь. Волосы исполнительницы распущены, на фото она улыбается.

На снимке обращает на себя внимание интересная деталь: под одеждой певицы, очевидно, нет нижнего белья — бюстгальтера, ведь под тонкой тканью платья видны соски Лорак.

Напомним, 25 июня сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак презентовала свой новый трек под названием «Я в любви», откровенно спев о том, что сейчас она влюблена.