цей матеріал доступний українською

Ани Лорак оголила сочную грудь в кадре (фото)

05:51, 26 июня 2019
Звезды
1532 0
Ани Лорак выглядит роскошно / фото instagram.com/anilorak

Читайте такжеВера Брежнева показала идеальную фигуру в белье (фото)

На опубликованном в Instagram кадре артистка позирует в бежевом длинном платье с глубоким декольте, оголяющим ее сочную грудь. Волосы исполнительницы распущены, на фото она улыбается.

На снимке обращает на себя внимание интересная деталь: под одеждой певицы, очевидно, нет нижнего белья — бюстгальтера, ведь под тонкой тканью платья видны соски Лорак.

Напомним, 25 июня сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак презентовала свой новый трек под названием «Я в любви», откровенно спев о том, что сейчас она влюблена.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак