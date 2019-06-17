Муж Елизаветы II был против свадьбы принца Гарри - СМИ

98-летний Филипп посоветовал ему быть осторожным, ухаживая за избранницей.

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп советовал внуку принцу Гарри не брать в жены американскую актрису Меган Маркл.

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Об этом сообщает газета The Sun. Когда Гарри еще не женился на Маркл, 98-летний Филипп посоветовал ему быть осторожным, ухаживая за избранницей.

«С актрисами изменяют, но на них не женятся», - сказал муж королевы внуку.

Однако Гарри пренебрег заявлением Филиппа, свадьба с Маркл состоялась 19 мая 2018 года.

Принц Филипп был не единственным, кто опасался этой свадьбы. Принц Уильям был также обеспокоен союзом. По данным газеты, с Гарри говорили и другие члены семьи, но он был непреклонен в своем решении.