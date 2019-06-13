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Умолял не бить: Майк Тайсон рассказал, как поймал жену в постели с Брэдом Питтом

17:51, 13 июня 2019
Звезды
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Тайсон также рассказал, что даже после того его жена не прекращала ему изменять / usatoday.com

Легендарный боксер Майк Тайсон в своей автобиографической книге Undisputed Truth (Бесспорная правда) вспомнил скандальную историю из личной жизни.

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Спортсмен откровенно рассказал, как в конце 80-х он застукал свою жену Робин Гивенс в постели с обладателем премии Оскар Брэдом Питтом. Отдельно Тайсон описал реакцию актера на пикантную ситуацию - Брэд, по словам Майка, дрожал от страха и умолял его не бить, пишет Hollywood Life.

Тайсон также рассказал, что даже после того его жена не прекращала ему изменять. Тогда Тайсон уже находился в стадии развода с Гивенс, но надеялся спасти их брак.

Сама Гивенс утверждает, что боксер нагло соврал в своих мемуарах об инциденте с кроватью, но отношения с Питтом не возражает.

Как сообщал УНИАН, ранее легенда бокса Майк Тайсон назвал украинца Ломаченко "танцором балета".

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Теги: #Брэд Питт#Майк Тайсон