Хотел сделать селфи: лидер Rammstein сломал челюсть назойливому поклоннику
Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему поклоннику.
Инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена, где остановилась группа. Об этом сообщает Bild.
По данным газеты, группа Rammstein остановилась на прошлой неделе в немецком городе Мюнхен в фешенебельном отеле Bayerischer Hof. В ночь на субботу, 8 июня, Линдеманн пил алкоголь в баре гостиницы вместе со знакомым и подругой по имени Лана. До этого 54-летний житель Гамбурга попросил фронтмена сделать селфи, однако Линдеманн отказался.
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Предполагаемый фанат не успокоился и уже в баре, как сообщает издание, начал оскорблять подругу музыканта Лану. Линдеманн отвел мужчину в сторону и хотел заставить его извиниться перед женщиной, но в результате завязалась потасовка.
Лидер Rammstein ударил обидчика подруги локтем в лицо, 54-летний поклонник сразу же упал. Сотрудники отеля вызвали полицейских.
Как отмечает газета, житель Гамбурга получил перелом челюсти.
Представитель правоохранительных органов Мюнхена отметил, что было принято заявление о нанесении телесных повреждений. В совершении правонарушения подозревается 56-летний берлинец.
Сам лидер Rammstein пока никак не прокомментировал ситуацию.