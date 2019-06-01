"Служанка народа": Оля Полякова показала провокационное фото
07:20, 01 июня 2019Звезды
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Полякова поздравила своих фанатов с днем блондинок, призвав "делать мир светлее".
Певица предстала в виде "служанки народа" с булавой в руке / фото УНИАН
Певица Оля Полякова, которая ранее заявила о намерении уйти в политику, назвала себя "служанкой народа".
В пятницу, 31 мая, Полякова поздравила своих фанатов с днем блондинок, призвав "делать мир светлее".
Она также опубликовала фотоколлаж, в котором есть отсылки к образу Владимира Зеленского. Певица предстала в виде "служанки народа" с булавой в руке.
Как сообщал УНИАН, ранее Вакарчук представил первых участников своей команды.
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