"Служанка народа": Оля Полякова показала провокационное фото

Полякова поздравила своих фанатов с днем блондинок, призвав "делать мир светлее".

Певица Оля Полякова, которая ранее заявила о намерении уйти в политику, назвала себя "служанкой народа".

В пятницу, 31 мая, Полякова поздравила своих фанатов с днем блондинок, призвав "делать мир светлее".

Она также опубликовала фотоколлаж, в котором есть отсылки к образу Владимира Зеленского. Певица предстала в виде "служанки народа" с булавой в руке.

Как сообщал УНИАН, ранее Вакарчук представил первых участников своей команды.