"Служанка народа": Оля Полякова показала провокационное фото

07:20, 01 июня 2019
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Певица предстала в виде "служанки народа" с булавой в руке / фото УНИАН

В пятницу, 31 мая, Полякова поздравила своих фанатов с днем блондинок, призвав "делать мир светлее".

Она также опубликовала фотоколлаж, в котором есть отсылки к образу Владимира Зеленского. Певица предстала в виде "служанки народа" с булавой в руке.

Как сообщал УНИАН, ранее Вакарчук представил первых участников своей команды.

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Теги: #Оля Полякова