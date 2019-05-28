Экс-"виагра" изогнулась и вывалила пышную грудь (фото)
11:32, 28 мая 2019Звезды
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Певица опубликовала снимок, на котором она сидит практически в шпагате.
instagram.com/annasedokova
Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и выступает в России, завела сеть новым фото из спортзала.
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В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она сидит практически в шпагате, нагнув корпус к одной ноге. При этом спортивный топ еле удерживает пышную грудь артистки.
"Твоя фигура это идеал красоты", "Жарко", "Молодец", "Супер растяжка", "Респект вам, в таком возрасте показываете отличную форму", "Мотивируете встать с дивана и пойти на тренировку", "Хорошая растяжка", - пишут в комментариях под фото.
Как сообщал УНИАН, Седокова с огромными красными губами "зажгла" сеть.
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