Седокова с огромными красными губами "зажгла" сеть (фото)

Еще более вызывающим образ певицы выглядит из-за облегающего топа с глубоким декольте.

Сбежавшая в Россию украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть новым фото.

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На опубликованном в Instagram снимке, певица позирует перед зеркалом в обтягивающем топе с глубоким декольте и красными губами. Дополнила пост Седокова мотивационным текстом о том, как научится верить в себя.

Под фото подписчики певицы оставили множество комментариев и эмоджи с огоньком.

"Какая красивая", "Огонь", "Какие слова правильные. Аня, вы красотка", "Шикарная", "Как же офигенно. Помада вписывается очень", "Аннушка, как мне нравится ваш стиль", "Само совершенство", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, раньше Седокову раскритиковали за слишком откровенное фото.

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