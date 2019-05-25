"Подарил самолет": Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото, видео)

В путешествие новоиспеченные муж и жена отправились не вдвоем, а со своими подругами Аней Андрийчук-Завгородней и Людой Голубицкой.

Молодожены Потап и Настя Каменских улетели в медовый месяц на частном самолете.

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В путешествие новоиспеченные муж и жена отправились не вдвоем, а со своими подругами Аней Андрийчук-Завгородней и Людой Голубицкой. Об этом свидетельствуют публикации в их соцсетях.

Потап у себя в Instagram опубликовал фото, где он с молодой женой позирует на фоне небольшого частного самолета.

Лучшая подруга Каменских Аня Андрийчук-Завгородняя опубликовала видео из самолета, где они пьют шампанское.

"Леша сделал Насте подарок - подарил самолет", - говорит на видео подружка невесты.

"У меня самый лучший муж на свете", - смеется Каменских.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами и молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

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