Поцеловал и унес: появилось трогательное видео первого поцелуя молодоженов Потапа и Каменских

Звездная гостья Оля Полякова вела трансляцию со свадьбы.

Сегодня репер Потап и певица Настя Каменских официально стали мужем и женой. На свадьбе присутствовала множество гостей, которые активно делились в соцсетях фото и видео с праздника.

Так, певица Оля Полякова вела целую трансляцию со свадьбы, во время которой разговаривала с гостями мероприятия: Надей Дорофеевой, Владимиром Дантесом, Юрием Никитиным, Тиной Кароль, Владимиром Остапчуком, Юрием Горбуновым и другими.

Видео Оля Полякова

А вот звездный фотограф Соня Плакидюк засняла самый важный момент церемонии - первый поцелуй молодоженов, после которого Потап схватил на руки и унес невесту.

Как сообщал УНИАН, слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта. В 2013 году папарацци "словили" пару вместе на отдыхе на Кубе. Тогда Потапенко был в официальном браке с продюсером Ириной Горовой, от которой у репера есть сын.

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Спустя несколько лет Потап и Горовая заявили, что уже 5 лет не вместе и два года официально разведены. С тех пор Потапа и Каменских всё чаще стали замечать на совместном отдыхе, однако ни репер, ни певица их роман не подтверждали.

Лишь сегодня, в день собственной свадьбы, Потап выпустил клип на песню "Константа", в котором признался в любви Насте Каменских и подтвердил слухи об их свадьбе.

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