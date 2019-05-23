"У нас будут красивые дети": Потап официально подтвердил свадьбу с Настей Каменских (видео)

Свадьба Потапа и Насти Каменских должна состоятся сегодня, 23 мая. Артист выпустил новый трек "Константа", который посвятил Каменских - в знаковый для пары день - день свадьбы.

Сегодня, 23 мая, продюсер Потап официально подтвердил свою свадьбу с Настей Каменских.

Артист выпустил новый трек "Константа", который посвятил Насте Каменских. Клип в стиле love story вышел на YouTube-канале ПТП.

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"Очень многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. "Константа" - это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви", - прокомментировал Потап.

Сингл "Константа" войдет в новый альбом ПТП и уже доступен для скачивания на всех музыкальных цифровых площадках. Над треком, кроме самого автора, работали саунд-продюсеры Никита Пучков (Nick Niker) и Вадим Лисица. Клип сняли режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха.

Отметим, слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет. В 2013 году папарацци "словили" пару вместе на отдыхе на Кубе. Тогда Потапенко был в официальном браке с продюсером Ириной Горовой, от которой у репера есть сын.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны подробности свадьбы. Так, на празднике будет присутствовать бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая якобы станет не просто гостьей, а свидетельницей. После свадьбы новоиспеченная супружеская пара отправится в свадебное путешествие и будет отдыхать до 3-го июня.

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