Сегодня Потап и Каменских могут стать мужем и женой: что известно о тайной свадьбе артистов (фото, видео)

Слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта.

Уже несколько недель все обговаривают возможную тайную свадьбу певицы Насти Каменских и репера Потапа. Официально артисты свои намерения пожениться не подтверждали, однако и не опровергали.

УНИАН решил собрать все известные подробности вероятной свадьбы и вспомнить, с чего начались отношения звездной пары.

Потап и Настя вместе: с чего все начиналось

В 2006 году юная певица Настя Каменских и амбициозный репер Алексей Потапенко образовали дуэт "Потап и Настя". Дуэт тут же стал популярен, благодаря своей дебютной песне "Не пара".

Видео Потап и Настя

За 13 лет существования дуэта артисты выпустили десятки хитов и четыре студийных альбома, последний из которых вышел сразу на двух дисках.

Слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет. В 2013 году папарацци "словили" пару вместе на отдыхе на Кубе. Тогда Потапенко был в официальном браке с продюсером Ириной Горовой, от которой у репера есть сын.

Видео ТСН

В 2016 году стало известно, что Потап развелся. Как позже рассказали уже бывшие супруги, на тот момент они уже пять лет не жили вместе и два года были официально разведены.

Эта новость в очередной раз подогрела слухи о романе Каменских и Потапенко. Но в 2017 мир украинского шоу-биза всколыхнула новость: Потап и Настя ставят дуэт на паузу. Каждый из артистов начал сольную карьеру.

С тех пор в сети всё чаще начали всплывать фотографии с совместного отдыха пары.

Свадьба Потапа и Насти Каменских: все подробности

Первые слухи о тайной свадьбе Каменских и Потапа появились ещё много лет назад. Стоило только певице надеть белое платье, как тут же все начинали говорить, что артисты поженились, даже когда Потап был официально женат на продюсере Ирине Горовой. Однажды певица даже вышла в настоящем свадебном платье прямо на сцену, чем вызвала очередную волну слухов.

В апреле этого года Каменских на "Вечере премьер с Катериной Осадчей" вновь появилась в платье, похожем на свадебное. Певица представила свою новую песню "Обіцяю", в которую посвятила своему любимому человеку. В песне Каменских произносит слова, напоминающие свадебную клятву.

Видео NK

Однако первая правдоподобная информация о "звездной" свадьбе появилась лишь пару недель назад, когда один из приглашенных на торжество гостей рассекретил "Стране" дату мероприятия. По словам собеседника издания, она должна состоятся уже сегодня, 23 мая.

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Позже в СМИ появились и подробности предстоящей свадьбы. Инсайдеры сообщали, что екс-супруга Потапа Ирина станет не просто гостьей, а свидетельницей на свадьбе.

Затем в сеть "слили" зашифрованные приглашения на торжество. В открытке зашифрованы секретные данные, и с первого взгляда понять, от кого же приглашение, невозможно. Однако, если внимательно рассмотреть пригласительный, можно увидеть инициалы артистов – переплетенные П (Потап) и К (Каменских).

"Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди свое присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете", - написано на открытке. Стоит отметить, что Потап уже однажды использовал изображение мишки и бриллианта в Instagram.

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После того, как эту информацию начали тиражировать СМИ, артисты всячески уклонялись от прямого ответа на вопрос "Так будет ли свадьба?". Но в одном из комментариев певица отметила, что на свадьбу прессу приглашать не собирается, потому что это событие слишком интимно. И этим фактически подтвердила, что праздник состоится: "Я бы не хотела видеть журналистов. Это, мне кажется, как когда женщина рожает, ты не хочешь там снять этот момент, когда головка там вылезает, - говорит звезда. - То есть для меня это такой интимный момент".

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