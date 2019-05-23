Дорофеева с мужем продемонстрировали стильные образы для свадьбы Потапа и Насти Каменских (фото)

Певица выбрала для мероприятия серое платье в бельевом стиле и оверсайз жакет.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и её муж Владимир Дантес показали стильные образы, в которых пара идет на нашумевшую свадьбу Потапа и Насти Каменских.

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Как видно на фото, опубликованном в Instagram Дорофеевой, певица выбрала для мероприятия серое платье в бельевом стиле и оверсайз жакет. Дополняют образ бежевые туфли-лодочки с завязками и укладка в стиле "девушка серфера".

Её супруг Владимир Дантес одет в черный костюм свободного кроя с укороченными брюками и белую футболку, на ногах - массивные белые кроссовки.

Как сообщал УНИАН, сегодня репер Потап выпустил клип на песню "Константа" в котором признался в любви Насте Каменских и подтвердил слухи об их свадьбе.

Торжество состоится сегодня в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом.

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