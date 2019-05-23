Настя Каменских выходит замуж: что происходит возле ресторана, где пройдет свадьба (фото)

Сейчас в заведении продолжаются приготовления к свадьбе звездной пары.

Сегодня, 23 мая, продюсер Потап и певица Настя Каменских официально станут мужем и женой.

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Пара обменяется обетами в одном из загородных ресторанов с итальянской кухней. Однако, как бы того ни хотели поклонники, которые собрались под заведением, они не смогут увидеть невесту и жениха, сообщает ТСН. Въезд к ресторану сразу перекрыли.

На входе стоят машины, которые блокируют въезд. Также по обеим сторонам входа поставили охранников. Если на территорию заведения пытается попасть какое-то авто, его встречает парковщик, у которого, судя по всему, есть список машин с номерами, которые можно пропускать.

Напомним, после того, как Потап официально подтвердил слухи о свадьбе с Настей Каменских, певица впервые прокомментировала отношения с экс-коллегой.

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