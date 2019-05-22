"Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой": известный советский певец попал в реанимацию

Состояние Вилли Токарева резко ухудшилось, сейчас за его жизнь борются врачи.

Известный советский и российский певец Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известный певец обратился к врачам московской больницы. После обследования было решено его госпитализировать - потом состояние резко ухудшилось, сейчас за его жизнь борются врачи.

Как сообщал УНИАН, на Хмельнитчине женщина выпала из переполненной маршрутки и оказалась в коме.

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