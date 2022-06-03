Очень много селебрити пошли волонтерить.

Теперь у них в руках не микрофоны, а автоматы. Они собирают не миллионные залы, а миллионы для украинской армии. Кто из звезд пошел воевать и волонтерить, и как последние три месяца изменили их жизнь - читайте далее в материале УНИАН.

Мария Ефросинина

Телеведущая, которая долгие годы занимается волонтерством, не могла бездействовать, когда ее соотечественники оказались в беде. Она, конечно, выехала за границу, чтобы спасти детей, однако подняла все свои связи, чтобы организовать помощь другим.

"Чувствуешь, что тебе дает силы помощь кому-то - помогай", - сказала Ефросинина.

WELLBOY

Артист решил помогать своим творчеством. Автор культовых "гусей" выступает в госпиталях и дает концерты для переселенцев.

"За эти 100 дней я понял, что я действительно занимаюсь хорошим делом, пою песни, поднимаю настроение людям", - прокомментировал певец.

Владимир Дантес

Артист сначала не мог поверить в происходящее. Ему казалось, что люди не способны убивать мирное население, а особенно детей и женщин. Однако сейчас, после всего увиденного, не может стоять в стороне.

"Страшно говорить, но ты привыкаешь ко всему этому ужасу", - говорит артист.

Из-за нервов у него появились плохие привычки, среди которых - заедать стресс. Чтобы хоть как-то себя отвлечь, Дантес начал заниматься спортом.

Владимир помогает Волонтерам и отдал им свой электрокар Tesla.

ALEKSEEV

Из-за морального состояния Никита даже думать не мог о том, чтобы петь, поэтому решил заниматься волонтерством. Певец рассказал - у него, как и у тысяч людей, произошла полная переоценка ценностей.

"У меня есть главная привилегия - возможность жить. Я понимаю, что ради тех, у кого этой возможности нет, мы должны очень стараться. Стараться, чтобы наши дети жили в лучшей стране", - сказал ALEKSEEV.

Он планирует собирать деньги для украинских военных благотворительными концертами в Европе.

Алан Бадоев

Известный клипмейкер раскаялся за то, что работал последние 8 лет с Россией и перешел на украинский язык. Теперь он и его подопечный Макс Барских делают все, чтобы построить с Россией "культурную стену".

Кроме того, изменилась жизнь и тех звезд, которые пошли воевать. Так, в ряды ВСУ вступили фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, телеведущий Даниэль Салем, певец Макс Барских, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, исполнитель Макс Барских. Шеф-повар Эктор Хименес-Браво вместе со своей сетью ресторанов помогал и помогает готовить для беженцев и ВСУ, а сейчас решил еще и пройти курсы по военной подготовке.

Напомним, лидер "Бубмокса" Хлывнюк убирал трупы мирных жителей в освобожденных от РФ городах.

Вас также могут заинтересовать новости: