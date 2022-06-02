Музыкант, который вступил в тероборону спустя несколько дней после полномасштабного вторжения, продолжает помогать людям и сейчас.

Лидер "Бубмокса" Андрей Хлывнюк убирал трупы мирных жителей в освобожденных от РФ городах. Он рассказал о страданиях, которые рашисты принесли украинцам.

В интервью Дмитрию Гордону Хлывнюк также признался, как он относится к пропагандистским российским звездам, которые поддерживают Путина.

По словам музыканта, он лично знает артистов, которые открыто хвалят диктатора. Хлывнюк знает некоторыми из таких звезд уже много лет. Но сейчас он не хочет о них говорить, потому что этих людей для него теперь просто не существует.

"Мне не до них сейчас. Я видел раскаты прилета орудий, всяких чертовых реактивных систем, я видел то, что видели мои побратимы, когда мы заходили в освобожденные города... И когда еще трупы (мирного населения - УНИАН) не успели убрать с улиц и оттащить машины - это была наша работа", - отметил лидер "Бумбокса".

По словам музыканта, он видел много боли. Рашисты приносят украинцам страдания. В некоторых населенных пунктах, где был Хлывнюк, люди просили еду и плакали, когда им давали буханку хлеба и масло.

Напомним, в конце мая стало известно, что лидер "Бумбокса" уехал воевать на восток Украины.

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