Организаторы и местные власти сделали свой выбор.

После победы певца Nemo на "Евровидении-2024" с композицией "The Code", Швейцария уже активно готовится к проведению следующего конкурса. А на днях уже окончательно приняла решение, какой же город будет принимать еврофанов.

После долгих раздумий и перечнем городов, которые могут принимать у себя "Евровидение-2025", оргкомитет конкурса и власти Швейцарии пришли к согласию провести шоу в городе Базель.

К слову, за право принимать у себя конкурс соревновались четыре известных швейцарских города: Женева, Цюрих, Базель и Берн. На финальном этапе соревновались между собой Женева и Базель.

Что известно о городе Базель

Город Базель называют культурной столицей Швейцарии. Он расположен на берегах реки Рейн и известен большим количеством музеев, а также узкими живописными улочками, ярмарками и фонтанами.

К слову, международный песенный конкурс "Евровидение" состоится традиционно в мае 2025 года. 13 и 15 мая проведут два полуфинала, а 17 - будет гранд-финал шоу.

Напомним, ранее победители "Евровидения-2024" будут выступать в Украине во время войны.

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