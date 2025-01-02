Оргкомитет Нацотбора провел жеребьевку среди участников.

В Украине в феврале этого года состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2025". Ранее стали известны имена девяти финалистов конкурса, а на этот раз были определены порядковые номера участников, которым еще предстоит побороться за место в шортлисте.

Как пишет Суспільне, 2 января была проведена жеребьевка среди артистов, попавших в лонглист Нацотбора. Однако их еще ждет голосование в приложении "Дія". Поэтому в четверг были определены порядковые номера, по которым исполнители будут представлены в голосовании в приложении. Кроме того, стали известны названия их песен.

Порядковые номера участников Нацотбора, которые претендуют на десятое место в финале:

1. ENLEO - SUPERNOVA

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2. МУАЯД - AMNESIA

3. BRYKULETS - "Кришталеві"

4. Ranrawi - Anymore

5. GRISANA - Kohoney

6. Слухай Сашу - "Живи"

7. MON FIA - Dive Inside

8. YAGODY - "БрамаЯ"

9. Starykova Hrystyna - Rise

10. FIЇNKA - "Культура"

Голосование за последнего финалиста конкурса начнется 13 января и продлится четыре дня. Каждый украинец сможет отдать голос только за одного участника.

Победитель опроса будет бороться за право представить Украину на Евровидении в Швейцарии с другими девятью музыкантами. Среди них: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абие, ДК Энергетик, Маша Кондратенко и Влад Шериф. К слову, их выбирал оргкомитет Нацотбора и музыкальный продюсер шоу Тина Кароль. Их песни пока неизвестны.

Напомним, ранее один из участников Нацотбора на Евровидение отказался от участия в конкурсе. Речь идет о TESLENKO, он же Александр Тесленко. Суспільне уже разорвало договор с исполнителем. Позже артист объяснил, почему решил сойти с дистанции в борьбе за место в финале Нацотбора. TESLENKO заявил, что снял свою кандидатуру, мол, чтобы не пиариться "на чувствительной теме".

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