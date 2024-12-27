TESLENKO заявил, что снял свою кандидатуру, мол, чтобы не пиариться "на чувствительной теме".

Украинский певец TESLENKO, он же Александр Тесленко, который отказался от участия в Национальном отборе на "Евровидение-2025", прокомментировал свое решение. Артист решил не продолжать участие в голосовании за 10-го финалиста конкурса и обратился с заявлением к поклонникам.

27 декабря стало известно, что исполнитель уступил место и снял свою кандидатуру в соревнованиях за возможность представить Украину на международном шоу. Следовательно, за место в финале теперь борются 10 претендентов, в частности, BRYKULETS, ENLEO, FIЇNKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД и "Слушай Сашу".

В своем Instagram Александр вышел на связь и объяснил, почему решил не продолжать участие в конкурсе. Он подтвердил, что действительно разорвал контракт с оргкомитетом. По его словам, на этот шаг он пошел, чтобы, мол, "не было обвинений в хайпе на чувствительной теме".

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Кроме того, артист пригласил поклонников на свой сольный концерт в Киеве и поблагодарил всех тех, кто голосовал за него и верил в его победу в Нацотборе.

"Друзья, мы снялись с Национального отбора на Евровидение в этом году, чтобы не было обвинений в хайпе на чувствительной теме. Суспільне согласовало нашу позицию. Спасибо всем, кто поддерживал. Евровидение все еще остается важным для меня, поэтому обязательно еще услышимся", - написал TESLENKO.

К слову, ранее певец уже "угрожал" разорвать контракт с оргкомитетом Нацотбора. Причиной таких заявлений был скандал с другим участником конкурса ENLEO, который признался, что слушает российские песни во время войны. Тогда Александр требовал снять кандидатуру коллеги с голосования, а также говорил, если в финал пройдет ENLEO, то он сам откажется от участия. Артист не дождался старта голосования за 10-го финалиста и решил не продолжать участие в шоу.

Напомним, ранее ENLEO дал комментарий относительно скандала с российской музыкой. Он заявил, что у него нет цели продвигать творчество артистов из РФ.

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