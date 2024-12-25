Двое конкурсантов объявили песни, с которыми будут выступать на конкурсе.

Международный конкурс "Евровидение-2025" состоится уже в мае следующего года, поэтому страны постепенно готовятся к шоу и некоторые уже даже выбрали своих представителей. Сейчас пять из 38 государств определились с артистами, которые выступят на песенном конкурсе в 2025 году.

Как сообщает Telegram-канал "Дом Евровидения", своих представителей выбрали Албания, Чехия, Нидерланды, Кипр и Черногория. Однако только двое из пяти певцов раскрыли песни, с которыми будут выступать. Эти исполнители были определены во время национальных отборов в этих странах, а в Украине, кстати, Нацотбор состоится только в феврале следующего года.

А вот что касается тройки из Кипра, Чехии и Нидерландов, то их выбирало жюри. Прослушивание их песен происходило за "закрытыми дверями".

Список конкурсантов:

Албания: Shkodra Elektronike - Zjerm ("Шум")

Кипр: Theo Evan

Чехия: ADONXS

Черногория: Нина Жижич - Dobrodošli ("Добро пожаловать")

Нидерланды: Claude

Как известно, ранее представителями Черногории была выбрана группа NeonoeN. Однако коллектив попал в скандал. Дело в том, что они представили песню, которую ранее исполняли на фестивале Festival Kulture Zabjelo в 2023 году. Это является нарушением правил, и поэтому сами музыканты сообщили, что не будут участвовать в Евровидении.

Следовательно, Motesong выбрал новую конкурсантку - артистку Нину Жижич. Она заняла в нацотборе Черногории второе место с отрывом от NeonoeN в один балл.

Как сообщает Eurovision World, ранее певица уже представляла Черногорию на Евровидении в 2013 году. Правда, тогда ей не удалось попасть в финал. Она заняла 12 место в первом полуфинале конкурса.

Отметим, что Евровидение в 2025 году состоится в городе Базель, Швейцария. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а 17 мая ожидается гранд-финал шоу.

Напомним, ранее стали известны имена судей украинского Нацотбора на "Евровидение-2025". Украинцы выбрали трех членов жюри среди 10 кандидатов.

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