Шоу состоится в мае следующего года.

Подготовка к международному песенному конкурсу "Евровидение-2025" набирает обороты. На днях швейцарская национальная телерадиокомпания SSR-SRG представила визуальную концепцию шоу и показала первые кадры будущей сцены.

Известно, что ее разработал арт-директор Артур Дейнев на арене Санкт-Якобсхалле в городе Базель. Организаторы отмечают, что зрители увидят оригинальные формы и необычные световые эффекты.

"69-й песенный конкурс Евровидение начинает приобретать форму! Нашей целью было создать революционную концепцию сцены. Такого раньше никто не видел на "Евровидении". Благодаря уникальной планировке сцены зрители смогут по-настоящему почувствовать себя частью "Евровидения", как никогда раньше", - отмечают организаторы конкурса.

Главным символом будут пульсирующие сердца, которые, по словам исполнительных продюсеров, лучше всего подходят к слогану будущего "Евровидения".

"Сердце "Евровидения" бьется в такт ритму, символизируя силу, которая объединяет. Соответствуя слогану "Евровидения" - "Объединенные музыкой" - он объединит людей из разных уголков мира".

Кстати, арена сможет вместить более 12 тысяч еврофанов, а официальная продажа билетов начнется с 29 января 2025 года.

К слову, международный песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал ожидается 17 мая.

Напомним, недавно были названы имена 20 певцов, которые могут представить Украину на конкурсе. Финал Нацотбора состоится 8 февраля 2025 года.

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