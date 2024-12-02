На песенном шоу, которое начнется только в мае, уже произошел первый скандал.

На международном конкурсе "Евровидение-2025" произошел скандал, несмотря на то, что до полуфиналов шоу, которое состоится в Швейцарии, осталось более полугода. Группе NeonoeN, которая будет представлять Черногорию на шоу, грозит дисквалификация.

Как сообщает Telegram-канал "Еврофаны", музыканты нарушили правила конкурса. Требованием Евровидения является то, что участники должны выступать с новыми песнями или теми, что представлены публике не ранее 1 сентября 2024 года. На Нацотборе в Черногории артисты одержали победу с треком "Clickbait".

Оказалось, что с этой песней они выступали и раньше, в частности, на фестивале в 2023 году. Присутствующие сняли этот момент и распространили в сети. На видео видно, что группа исполняет композицию "Clickbait", но немного измененную.

Из-за нарушения одного из главных правил конкурса участие музыкантов пока остается под вопросом. Сейчас, сообщает вещатель Черногории, продолжается расследование этого инцидента.

"Решение о потенциальной дисквалификации будет принято после консультации с Европейским вещательным союзом (EBU), организатором песенного конкурса Евровидение", - отметили представители вещателя.

Комментарий NeonoeN относительно скандала с песней

В своем Instagram певцы прокомментировали инцидент и отметили, что до участия в Нацотборе они были малоизвестными даже в своей стране. Большинство концертов, мол, проходили с полупустыми залами. Следовательно, исполнители не видят проблемы в том, что их песню уже слышали, но небольшое количество людей.

"Нам действительно интересно, кто-то из аудитории хоть вспомнил, что ее слышал? Особенно, если решили через два года проголосовать за нас на фестивале Montesong. Но, как мы говорили с самого начала - наша цель на самом деле играть музыку, которую мы создаем, и расширять ее возможности. Обратите внимание, что песня не была опубликована, коммерческая или использована любым другим способом и что она не могла иметь конкурентное преимущество в конкурсе", - написали участники NeonoeN.

К слову, полуфиналы Евровидения состоятся 13 и 15 мая, а грандфинал - 17 мая.

Напомним, ранее Джамала назвала своих фавориток на "Евровидении-2025". Артистка считает, что Украину на конкурсе достойно представили бы Юлия Санина, KOLA и Tayanna.

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