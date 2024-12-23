Украинцы выбрали трех членов жюри среди 10 кандидатов.

В последнее время активно идет подготовка к Национальному отбору на международный конкурс "Евровидение-2025", который состоится в Швейцарии в мае следующего года. Сейчас стало известно, кто будет судить и поможет выбрать представителя от Украины на международной арене.

Как известно, членов жюри Нацотбора выбирали украинцы путем голосования в приложении "Дія". Следовательно, отбор завершен и уже известны имена украинских звезд, которые стали судьями. Стоит указать, что всего на "должность" судей было 10 кандидатов, однако только трем знаменитостям выпала такая честь.

В частности, среди кандидатов были Дмитрий Гуцуляк, Джамала, Дмитрий Зезюлин, Екатерина Павленко, Олег Псюк, Анна Свиридова, Сергей Танчинец, Катя Царик, Саша Чемеров и Дмитрий Шуров.

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По результатам опроса больше всего голосов получила певица Джамала. Она оказалась на первом месте с 156 тысячами голосов, что в процентах составляет 35,28. Исполнительница, которая в 2016 году победила на "Евровидение-2016", уже несколько лет подряд была членом жюри шоу, и следующий год не станет исключением.

Вторым в список судей попал лидер группы "Без Обмежень", украинский музыкант Сергей Танчинец. Он набрал 89 тысяч голосов, что составляет 20,24%. К слову, артист уже был членом жюри Нацотбора. Поэтому этот опыт у него будет уже во второй раз.

Третьей судьей шоу стала фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко. Как известно, в 2021 году коллектив представлял Украину на Евровидении и занял тогда пятое место. Певице удалось собрать 52 тысячи голосов, что составляет 11,84%.

К слову, Евровидение в 2025 году состоится в городе Базель, Швейцария. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а 17 мая ожидается гранд-финал шоу. А вот финал Нацотбора ожидается в феврале следующего года.

Напомним, ранее стали известны имена участников Нацотбора на "Евровидение-2025". В финал вошли девять артистов, а десятый конкурсант будет выбран путем голосования.

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