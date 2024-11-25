В стране провели референдум, во время которого было решено, стоит ли выделять средства на шоу.

В Швейцарии, где должен был состояться международный конкурс "Евровидение-2025", провели референдум. Жители города Базель решили, стоит ли финансировать песенное шоу.

Как известно, в мае этого года победу на Евровидении в Швеции одержала небинарная личность Nemo с песней "The Code". Их триумф автоматически засвидетельствовал то, что в следующем году конкурс состоится в Швейцарии, откуда певцы родом.

Однако уже более полугода в стране продолжаются дискуссии, стоит ли проводить конкурс в Базеле и выделять на это средства из местного бюджета. Как пишет издание Deutsche Welle, на Евровидение планировали выделить почти 40 миллионов долларов.

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Но консервативная христианская партия "Федеральный демократический союз Швейцарии" выступила против проведения шоу и его финансирования. Представители партии собрали необходимые подписи, чем добились проведения референдума в стране.

Голосование уже состоялось. Результаты голосования обнародовали в воскресенье, 24 ноября. Согласно им, большинство граждан выступили за организацию конкурса и поддержали выделение средств из бюджета. Соответственно, Евровидению все же быть в 2025 году в Швейцарии. В целом страна будет принимать гостей в течение 10-14 дней, а вот зрители увидят полуфиналы шоу 13 и 15 мая, а грандфинал - 17 мая.

Как сообщает издание, среди респондентов 66,6% проголосовали за проведение шоу. Если бы таких избирателей было меньше половины, то бюджет пришлось бы значительно сокращать или вообще отказаться от шоу. Сейчас в Базеле уже стартовала подготовка к Евровидению.

Напомним, ранее стала известна дата проведения Нацотбора и сумма, которую потратят на проведение шоу. Отбор на "Евровидение-2025" состоится уже в конце зимы.

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