СолоХа подозревает музыкантов в сотрудничестве с политиками.

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, которая подавала заявку на Нацотбор на "Евровидение-2025", но не смогла принять участие в нем высказалась об украинском конкурсе. Исполнительница возмущена, что победу одержала группа Ziferblat и обвинила организаторов шоу в нечестном голосовании.

В интервью для Татьяны Крыжановской в проекте Guildhall артистка высказалась о представителях Украины на "Евровидении-2025". Как известно, коллектив выступит на международном шоу с песней "Bird of Pray". СолоХа поставила под сомнение честность конкурса в Украине. Она не верит, что группа победила по всем правилам шоу и что за него проголосовали украинцы. В частности, она не понимает, как первое место мог занять коллектив, название которого начинается с буквы Z.

"Я не представляю, как в какую-то область, небольшой городок приезжает группа Ziferblat. На афишах, во-первых, большая буква "Z". И вообще это какой-то нонсенс, что поедет Ziferblat с буквой "Z" на всемирный европейский конкурс", - сказала Балашова.

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Она также обратила внимание и на костюмы Даниила и Валентина Лещанских и Федора Ходакова, и намекнула, что для нее они выглядят странно. Более того, певица также заподозрила коллег в сотрудничестве с политиками. Она убеждена, что они не могли победить на шоу честным путем, а якобы за них "замолвил словечко" кто-то из чиновников. Однако подтверждений этому у СолоХи нет.

"Я хочу поставить под сомнение легитимность этого конкурса. Действительно ли украинцы проголосовали за эту группу? Я в это не верю. Я считаю, что это странный выбор и он не является честным. Потому что проверить мы это не можем. Вот как это проверить? Никак! Поэтому, видимо, это кому-то нужно. Видимо, какой-то человек за ними стоит, из политиков кто-то. Кто-то это финансирует", - предположила исполнительница.

Несмотря на все предположения артистки, Ziferblat все же выпустит на Евровидении в Базеле, Швейцария. Они представят Украину в первом полуфинале 15 мая и выступят на сцене под номером 5, а если смогут пройти в финал, то будут бороться за хрустальный кубок 17 мая.

Напомним, ранее группа Ziferblat перепела песню победителя "Евровидения-2017". Речь идет о композиции "Amar Pelos Dois" Сальвадора Собрала. Музыканты объяснили, почему решили сделать кавер именно на этот хит.

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