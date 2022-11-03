31 октября в приложении "Дія" опубликовали голосование за жюри Нацотбора Евровидения-2023. Выбрать предлагают из девяти кандидатов. Трое тех, кого больше всего поддержат украинцы, станут членами жюри Нацотбора.
По состоянию на 3 ноября больше всего голосов набрал фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя (16,59%). На втором месте победительница Евровидения-2016 Джамала (16,56%). Тройку лидеров закрывает фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина (16,08%). В первые дни голосования лидерами были Джамала, Екатерина Павленко и Юлия Санина.
Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник сообщил, что проголосовать уже успели 340 тысяч украинцев:
"Охватить такое количество людей и спросить их мнение - это очень большое достижение. Люди чувствуют, что у них есть влияние на эти процессы. Это одно из проявлений электронной демократии".
Список претендентов на роль членов жюри:
- Джамала – певица и автор песен, победительница Евровидения-2016.
- DZIDZIO (Михаил Хома) – певец, автор песен, актер, кинорежиссер, продюсер.
- Тина Кароль – певица, композитор, Народная артистка Украины.
- Злата Огневич – певица, автор, композитор.
- Екатерина Павленко (Monokate) – солистка группы Go_A, фольклорист, сонграйтер.
- Константин Томильченко – креативный продюсер, режиссер-постановщик, судья шоу "Танцуют все".
- Юлия Санина – фронтвумен рок-группы The Hardkiss, автор песен, композитор.
- Тарас Тополя – лидер группы "Антитела".
- Валерий Харчишин – рок-музыкант, лидер группы "Друга Ріка", актер театра и кино, продюсер.
Напомним, как на международных шоу реагируют на россиян.