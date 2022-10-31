Опрос появился в мобильном приложении 31 октября.

Впервые в истории Нацотбора Евровидения украинцы смогут принять участие в голосовании не только за представителя страны на международный конкурс, но и за жюри. Так, в мобильном приложении "Дия" запустили голосование за судей. Всего предлагают выбрать среди девяти претендентов.

Список претендентов на роль членов жюри:

Джамала – певица и автор песен, победительница Евровидения-2016.

DZIDZIO (Михаил Хома) – певец, автор песен, актер, кинорежиссер, продюсер.

Тина Кароль – певица, композитор, Народная артистка Украины.

Злата Огневич – певица, автор, композитор.

Екатерина Павленко (Monokate) – солистка группы Go_A, фольклорист, сонграйтер.

Константин Томильченко – креативный продюсер, режиссер-постановщик, судья шоу "Танцуют все".

Юлия Санина – фронтвумен рок-группы The Hardkiss, автор песен, композитор.

Тарас Тополя – лидер группы "Антитела".

Валерий Харчишин – рок-музыкант, лидер группы "Друга Ріка", актер театра и кино, продюсер.

Видео дня

Проголосовать можно только за одного кандидата. Сделать это нужно через мобильное приложение "Дия". Там нужно выбрать раздел "Услуги" и нажать на пункт "Опрос".

По итогам первых нескольких часов голосования в лидеры выбились Джамала, Екатерина Павленко и Юлия Санина.

Отметим, Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле. Европейский вещатель EBU принял решение проводить конкурс именно там, несмотря на победу Украины в 2022 году. По официальным данным, представители EBU оценили вопрос безопасности и решили, что организовать мероприятие на территории Украины не представляется возможным из-за обстрелов РФ.

Напомним, финал Нацотбора на Евровидение-2023 состоится в Киеве. 17 декабря 2022 года претенденты на участие в конкурсе покажут свои выступления в укрытии.

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