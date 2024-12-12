Она также объяснила причину таких эмоций.

Участница романтического реалити "Холостяк-13" таролог Анастасия Юзьвак высказалась о бывшей участнице Насте Анисимовой.

В частности, девушка призналась, что блогерша ее сильно раздражала на шоу. Она долгое время не могла понять, чем именно Анисимова ей не понравилась, однако сейчас сделала оценку собственных эмоций.

"Единственный человек, который меня реально раздражал на проекте - это Настюха. И только сейчас я поняла почему. Я долго не могла объяснить себе это ощущение. Ее выражение лица, движения, способ проявлять эмоции... Что-то на инстинктивном уровне задевало. Очевидно, мы кардинально разные. Но со временем я пришла к более глубокому пониманию: дело было в ее образе. Образе инфантильной девочки, дочери", - написала Анастасия в своем Instagram.

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Она также добавила, что экс-соперница заставили ее вспомнить свою историю и провести параллель с собственной жизнью. Об этом она подробнее написала так:

"С раннего детства я воспринимала себя как взрослую. Почему? Потому что не было другого выбора. Комплексы, страхи, замкнутость и внутренние обиды - все это заставляло подавлять свои истинные желания. Другие дети играли, кричали, требовали внимания, а я молчала. Тихо. Старательно. Потому что во мне был внутренний запрет проявлять ребенка. Я быстро повзрослела, приняла образ женщины, но... Не позволила себе прожить того ребенка, который был во мне. И знаете, что я поняла? Человек, который подавил в себе детское, сталкивается с определенными трудностями: он не может выбрать партнера и ему трудно мечтать, рисковать и действовать. Настюха заставила меня задуматься об этом. Потому что через ее образ я увидела свои незакрытые вопросы".

К слову, главным героем 13 сезона романтического проекта "Холостяк" стал ветеран войны Александр "Будько" Терен. За его сердце пришли бороться 13 девушек. Но сейчас, после шестого выпуска, на проекте осталось 4 участницы.

Напомним, ранее участница шоу "Холостяк-13" рассказала, что было самым сложным на проекте.

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