24-летняя участница поделилась, к чему она не могла привыкнуть на шоу.

Участница шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" таролог Анастасия Юзьвак, которая ранее эмоционально прокомментировала "слив" ее бойфренда, рассказала о съемках проекта. Девушка ответила, что стало для нее настоящим испытанием на шоу.

В интервью "Фактам" Анастасия поделилась, что ей катастрофически не хватало общения с родными. Иногда девушки не могли поговорить с близкими по несколько дней. А, когда они все-таки могли позвонить, то их разговоры не были приватными. Девушка говорит, что ей очень не хватало коммуникации с людьми вне проекта, ведь постоянно ее окружали только другие участницы и редакторы проекта.

"Невозможность общаться со своими друзьями и родными так, как я бы хотела, - на том уровне интимности, на котором привыкла вести разговоры. Во время съемок у нас не было телефонов, и мы могли поговорить с родными только раз в несколько дней. Мне невероятно не хватало этого пространства для разговоров наедине с родными, где я могла бы поделиться своими эмоциями и переживаниями по поводу происходящего на проекте. Было трудно постоянно находиться среди девушек, которые переживали стрессы, тревоги и страхи. Я в это все не углублялась, но мне иногда нужно было поговорить с людьми, которым доверяю. Недостаток интимной коммуникации был для меня настоящим испытанием", - призналась таролог.

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Как известно, Юзьвак для участия в проекте приехала из Лондона. Там, по ее словам, у нее была комфортная и просторная квартира, от которой пришлось отказаться на некоторое время. Настя добавила, что ей не хватало личного пространства на шоу. В комнатах дома живет по несколько участниц, поэтому нужно было учитывать мнение соседок. Были моменты у таролога, когда она жалела, что пришла на проект, однако со временем она приняла то положение, в котором находилась.

"Когда увидела, что мне постоянно нужно жить в одной комнате с другой девушкой, занимать очередь, чтобы принять душ утром, и к тому же быть в напряжении от съемок, для меня это было морально тяжело. Первые недели я думала: "Боже, я же променяла свою невероятно комфортную квартиру в Лондоне, где все спокойно, на это!". У меня были моменты, когда стояла перед камерой и чувствовала осознание того, что я сделала. Но такие мгновения сомнений были только в начале", - вспомнила девушка.

Напомним, ранее экс-участница шоу модель Елизавета попала в скандал. В сети нашли подтверждение ее общения с россиянками во время войны.

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