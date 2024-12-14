Она также призналась, как нарушала правила шоу.

Участница 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" волонтер Инна Белень рассказала о закулисье шоу и интим.

По словам девушки, когда выключаются камеры участницы не могут общаются с главным героем - ветераном войны Александром "Тереном" Будько. Однако Инна призналась, что все же придумала свои лайфхаки, как нарушить правила шоу.

"Мы научились коммуницировать без общения, начиная со свидания во Львове. Да и в принципе какие-то жесты, взгляды, когда выходите за руку из кадра, а потом не отпускаете друг друга сразу. Или слова на ушко, которые успеваем сказать. Достаточно мимимишные моменты", - написала волонтер в своем Instagram.

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Девушка также ответила и на вопрос об интиме на проекте "Холостяк". По ее словам, об этом знают только финалистки шоу, которые имеют возможность остаться наедине с "холостяком".

"По правилам проекта такую возможность имеют финалистки, потому что можно остаться после свидания вдвоем без камер. Поэтому такой вопрос можете задавать финалисткам, когда останется две девушки".

К слову, вчера, 13 декабря, зрители увидели седьмой выпуск романтического реалити "Холостяк". Терен попрощался с продюсером образовательных проектов Алиной Моисеенко. Теперь за сердце "холостяка" продолжают бороться 3 девушки: волонтер Инна, студентка Юстина и таролог Анастасия.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка" блогер Настя рассказала об эмоциях после вылета из шоу.

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