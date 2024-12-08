Блогер Анастасия рассказала, что вернулась в Харьков.

Завершение участия Анастасии в проекте "Холостяк-13" стало для нее настоящим эмоциональным испытанием. Не получив розу от Александра, она не смогла сдержать слез разочарования.

Возвращение домой, в объятия родного Харькова, стало для Анастасии настоящим спасением. Теплая встреча с мамой на вокзале, зафиксированная на трогательных кадрах, растопила грусть и наполнила сердце радостью.

"На душе было тяжело, но встреча с близкими, которых я долго не видела, очень мне поднимали настроение!", - написала блогерша в Instagram Stories.

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Она также ответила на вопросы подписчиков об атмосфере на проекте. Анастасия утверждает, что атмосфера на проекте не была токсичной.

"Мне было интересно посмотреть, как проявит каждая участница себя, по отношению ко мне на экране. И все было ровно так, как я и ожидала", - рассказала Анастасия.

Хотя Анастасия не нашла любовь на проекте "Холостяк", она получила ценный опыт, новые знакомства и возможность лучше понять себя.

Напомним, блогер Анастасия из "Холостяка" прокомментировала свой переход на украинский язык.

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