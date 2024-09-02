Эта страна стала первой, которая уже определилась с участником на конкурсе.

На Кипре выбрали участника, который будет представлять страну на 69-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2025". Первым конкурсантом стал певец Theo Evan, который с самого детства занимается музыкой.

Пока что песня артиста, с которой он представит Кипр, не разглашается. На официальном сайте Евровидения отмечается, что она станет известна позже. К слову, Кипр почти каждый год первым выбирает участника на конкурс.

Видео дня

В своем Instagram Theo Evan опубликовал видео, в котором сообщил, что выступит на песенном конкурсе в следующем году.

"Привет всем. С вами Тео Эван. Для меня большая честь и волнение представлять Кипр на песенном конкурсе Евровидение 2025. Я с нетерпением жду, что вы все будете со мной в этом путешествии. До встречи", - сказал певец.

Что известно о музыканте

Theo Evan с 7 лет занимается музыкой. В подростковом возрасте он начал самостоятельно писать тексты к песням и выступал на шоу талантов. Он - коренной житель Кипра. Первую композицию "The Wall" музыкант выпустил в 2021 году.

"После окончания Английской школы в Никосии, Кипр, Тео переехал в США, чтобы изучать музыку и сценическое искусство во всемирно известном музыкальном колледже Беркли в Бостоне, штат Массачусетс. Он закончил обучение с отличием и с тех пор трижды был приглашен в качестве почетного гостя на выпускную церемонию университета, вместе с Мисси Эллиот, Фарреллом Уильямсом, Джоном Леджендом и Джастином Тимберлейком, который выступал на песенном конкурсе "Евровидение-2016", - указано на сайте Евровидения.

Как известно, в следующем году Евровидение состоится в Швейцарии, поскольку победу одержали представителя этой страны Nemo с песней "The Code". А Кипр в 2024 году представляла Силия Капсис. Она выступала с треком "Liar" и заняла 15-е место на шоу.

Напомним, ранее стало известно, в каком швейцарском городе пройдет "Евровидение-2025".

Вас также могут заинтересовать новости: