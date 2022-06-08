Эти программы в очередной раз доказывают - наша страна огромная и красивая.

Тем, кто сейчас далеко от дома, предлагаем посмотреть эти программы об Украине - ее живописных уголках, которые завораживают своей красотой и не уступают популярным зарубежным курортам.

Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым

Известный телеведущий шоу "Мир наизнанку" долгие годы ездил по разным странам, показывая своим зрителям то, что находится вдали от привычных туристических троп. После того, как в жизнь всей планеты ворвался коронавирус, для многих единственным вариантом поехать куда-то отдохнуть остался локальный туризм. Именно поэтому вышло шоу "Путешествуй по Украине" ("Мандруй з Україною"), где телеведущий показал - наша страна действительно уникальная.

Орел и решка. Дома лучше

Известное всему миру тревел-шоу также имеет целый сезон о прекрасных и живописных городах Украины. Здесь и соляные пещеры на востоке, и захватывающие вершины Карпат.

Ле Маршрутка

Проект, ведущей которого стала Леся Никитюк.

Вместе со своим водителем на собственной маршрутке она объездила известные и малоизвестные туристические локации Украины.

Кабриолето

Это ТВ-шоу выходило на новом канале еще 10 лет назад. Его ведущими стала культовая "троица" - Ольга Фреймут, Александр Педан и Сергей Притула, которые на тот момент уже давно работали вместе в эфире утреннего шоу. В своих выпусках они рассказывали не только о прелести крупных городов, но и о том, что скрывают провинциальные городишки и даже села.

Напомним, Григорий Решетник рассказал, кого зрители увидят в следующей "Холостячке".

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