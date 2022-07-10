Юмористические шоу - действенное средство, чтобы отвлечь себя от трагических новостей и хотя бы на время попробовать переключить внимание. Представляем пять современных стендап-шоу, которые вам точно захочется посмотреть.
STAND UP Battle Club
Сейчас ребята реализовывают свой стендап-проект, чтобы собирать деньги для украинских защитников. Помимо того, что они дают концерты в относительно безопасных городах Украины, они еще и ездят в горячие точки, чтобы лично поддержать военнослужащих.
Например, 9 июля они были в городе Краматорск Донецкой области, где практически не прекращаются обстрелы со стороны оккупантов.
Вот их стрим:
Подпольный стендап
Их YouTube-канал открыт в 2015 году. Сами юмористы называют себя "самым смелым стендап проектом Украины".
"Здесь только бескомпромиссные и актуальные шутки от лучших стендап комиков. Подпольный - это живой, настоящий стендап, часто жесткий, но невероятно смешной. Это вечеринки, которые никого не оставят равнодушным", - сказано в описании.
Стендап Славика
Юморист Славик Мартынюк рассказывает о своей жизни сегодня. За время занятий юмором он не просто нашел своего зрителя, а и стал звездой TikTok, потому что его цитаты и истории десятками тысяч репостят в социальных сетях.
черепаХА
Еще один интересный украинский YouTube-канал со свежими шутками. Юмористы не пропустили мимо темы ареста Медведчука, реакцию украинцев на воздушные тревоги и многое другое.
Стендап-шоу Тараса Яремия
Комик мастерски шутит об актуальных событиях в Украине и мире, высмеивает известных политиков и деятелей.
Напомним, "Дизель студио" попали в скандал с невыплатой зарплат.
Также УНИАН писал, что победительница "Холостяка" Анна Богдан рассказала, был ли контракт с Михаилом Заливако.
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