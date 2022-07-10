Они помогут с юмором отнестись ко многим жизненным ситуациям.

Юмористические шоу - действенное средство, чтобы отвлечь себя от трагических новостей и хотя бы на время попробовать переключить внимание. Представляем пять современных стендап-шоу, которые вам точно захочется посмотреть.

STAND UP Battle Club

Сейчас ребята реализовывают свой стендап-проект, чтобы собирать деньги для украинских защитников. Помимо того, что они дают концерты в относительно безопасных городах Украины, они еще и ездят в горячие точки, чтобы лично поддержать военнослужащих.

Например, 9 июля они были в городе Краматорск Донецкой области, где практически не прекращаются обстрелы со стороны оккупантов.

Вот их стрим:

Подпольный стендап

Их YouTube-канал открыт в 2015 году. Сами юмористы называют себя "самым смелым стендап проектом Украины".

"Здесь только бескомпромиссные и актуальные шутки от лучших стендап комиков. Подпольный - это живой, настоящий стендап, часто жесткий, но невероятно смешной. Это вечеринки, которые никого не оставят равнодушным", - сказано в описании.

Стендап Славика

Юморист Славик Мартынюк рассказывает о своей жизни сегодня. За время занятий юмором он не просто нашел своего зрителя, а и стал звездой TikTok, потому что его цитаты и истории десятками тысяч репостят в социальных сетях.

черепаХА

Еще один интересный украинский YouTube-канал со свежими шутками. Юмористы не пропустили мимо темы ареста Медведчука, реакцию украинцев на воздушные тревоги и многое другое.

Стендап-шоу Тараса Яремия

Комик мастерски шутит об актуальных событиях в Украине и мире, высмеивает известных политиков и деятелей.

Напомним, "Дизель студио" попали в скандал с невыплатой зарплат.

Также УНИАН писал, что победительница "Холостяка" Анна Богдан рассказала, был ли контракт с Михаилом Заливако.

Вас также могут заинтересовать новости: