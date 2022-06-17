Расставание экс-участника шоу "Холостяк" и его победительницы породило новую волну хейта со стороны зрителей - они утверждают, что между Аней и Мишей была договоренность и даже контракт.

Расставание Анны Богдан и Михаила Заливако произвело в сети настоящий фурор. Зрители требуют объяснений и обвиняют экс-влюбленных в том, что у них якобы был ненастоящий роман. Победительница "Холостяк-11" говорит - ни с кем из мужчин контракт не подписывала.

Об этом она написала в своем Instagram-блоге в ответ на многочисленные сообщения хейтеров. Реальную причину разрыва отношений с Мишей девушка пока не решилась озвучить.

Отметим, сразу после завершения 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан стали жить вместе.

Они путешествовали, нередко появлялись друг у друга в блогах, поэтому поклонники были уверены - скоро они поженятся. Однако недавно Аня шокировала новостью о расставании. Причину они решили не сообщать.

Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан сообщила о разрыве с Заливако.

Вас также могут заинтересовать новости: