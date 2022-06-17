Расставание Анны Богдан и Михаила Заливако произвело в сети настоящий фурор. Зрители требуют объяснений и обвиняют экс-влюбленных в том, что у них якобы был ненастоящий роман. Победительница "Холостяк-11" говорит - ни с кем из мужчин контракт не подписывала.
Об этом она написала в своем Instagram-блоге в ответ на многочисленные сообщения хейтеров. Реальную причину разрыва отношений с Мишей девушка пока не решилась озвучить.
Отметим, сразу после завершения 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан стали жить вместе.
Они путешествовали, нередко появлялись друг у друга в блогах, поэтому поклонники были уверены - скоро они поженятся. Однако недавно Аня шокировала новостью о расставании. Причину они решили не сообщать.
Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан сообщила о разрыве с Заливако.