Один из сотрудников обвиняет юмористическую компанию в том, что они обманули его и недоплатили гонорар.

Николай Федосенков, который работал с компанией "Дизель Студио" на должности реквизитора, обвинил их в том, что они не платят сотрудникам заработную плату. В своем Instagram-блоге мужчина поделился историей, которая приключилась с ним недавно.

Он сообщил, что в течение 10 месяцев работал на проектах "Папаньки 4" и "Выжить любой ценой 4". Помимо своих прямых обязанностей как реквизитора, он еще снимал бэкстейджи на съемочной площадке и монтировал их.

Меня никто не просил – это мое хобби. Мои работы очень нравились продюсерам и актерам, которые помогли мне перейти на новую должность – контентмейкер ТикТок "Дизель". Они как раз искали человека, который будет посещать различные их съемки, снимать и монтировать ролики. Моя зарплата стала меньше на 5000 грн. Но перспектив стало больше", - сообщил Николай.

Федосенков рассказал, что в январе он должен был создать дополнительную серию сериала "Папаньки 4" (постфильм). За это обещали заплатить 33 тысячи гривен. По факту оплатили на 3 тысячи меньше, но тогда он не придал этому значения.

"Гонорар мой утвердили в сумме 33 000 гривен, а по факту я получил на 3000 грн меньше. О первоначальной сумме Алексей мне сказал: "Я такого не помню!". Это был первый звоночек, что здесь бросают на деньги. Но я его проигнорировал, потому что, честно говоря, мне очень нравилось заниматься тем, чем я занимался", - вспомнил мужчина.

За февраль ему не доплатили 9 900 грн за работу, за март - 10 000. В апреле ему и вовсе не заплатили за работу и сказали ждать, пока с Николаем свяжется основатель "Дизеля" Алексей Бланар. Прошло еще немного времени, денег мужчина так и не увидел.

Он связался с Алексеем и заявил - если не будет оплаты, расскажет на публику о происходящем. Также Федосенков опубликовал переписку с актером Егором Крутоголовым.

"С учетом количества проделанной работы, форс-мажора (войны) и, скажу откровенно, твоих угроз (так вести переговоры тупо), компания готова выплатить 15 000. Если эта сумма тебя не устраивает - ты можешь приступать к спецоперации антипиара. Компания тебя не боится", - написал Круголов Николаю.

В "Дизель Студио" данный инцидент пока что никак не прокомментировали.

Напомним, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, кто из российских и белорусских артистов покинет коллектив.

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