Девушки победили в шоу, обойдя соперников.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и певица Тина Кароль приняли участие в шоу "Я люблю Украину", премьера которого состоялась на телеканале ТЕТ. В тандеме с Юрием Ткачом они сыграли против Александры Зарицкой из группы KAZKA, Дмитрия Кадная и нового капитана Александра Педана.

Интересно, что 15 лет назад Тина Кароль снималась в первой версии проекта "Я люблю Украину", где ведущей была Лидия Таран. Тогда как для солистки The Hardkiss и ведущей шоу "Украина невероятных людей" Юлии Саниной это совершенно новый опыт.

Она призналась, что перед съемками просматривала учебник по истории Украины, но узнав, что будет соревноваться вместе с Тиной Кароль, выдохнула и отбросила все волнения.

"Я долго не решалась участвовать в шоу "Я люблю Украину". Я в принципе очень редко появляюсь в игровых проектах, но этот особенный. Он об Украине. А когда я услышала, что моя партнерша - это Тина Кароль, то поняла, что можно немножко расслабиться, потому что по крайней мере атмосфера в нашей команде будет прекрасная", - прокомментировала Юлия Санина.

Звездные подруги не только зарядили бешеной энергией и безудержным запалом, но и блеснули знаниями об Украине, обойдя команду соперников - Александру Зарицкую и Дмитрия Кадная.

Юлия Санина и Тина Кароль понимали друг друга без слов в раунде "Крокодил", с первых секунд отгадывали украинские хиты в музыкальных паузах и как орехи лопали ребусы от ведущей. В комментариях зрители отметили, что это самый прекрасный тандем.

Уже в это воскресенье, 7 апреля, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового выпуска шоу "Я люблю Украину" с Олей Поляковой и TAYANNA в команде Александра Педана и Анной Тринчер и Славой Деминым в команде Юрия Ткача. Смотрите самую популярную украинскую викторину всей семьей.

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